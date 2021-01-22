AK Parti'nin 10 yıllık projesine 1 milyar TL daha!

2014 yılında tamamlanacağı söylenen ancak milyarlarca liralık harcamaya karşın geçen yılsonu itibarıyla gerçekleşme oranı yüzde 68,7’de kalan FATİH Projesi’nin 2021 yılı bütçesi belli oldu. Eğitimde, “asrın projesi” olarak duyurulan ve yıllardır hedefine ulaşamayan proje için 2021 yılında 1 milyar TL harcama öngörüldü.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Covid-19 salgını nedeniyle eğitimin dijital platformlara taşınması, gelir dağılımından düşük pay alanlar için olumsuz sonuçlar doğurdu. Çok sayıda öğrenci internete, bilgisayara ya da tablete erişemediği için eğitimden uzak kaldı. MEB’in, “Sayılarla uzaktan eğitim” verileri, milyonlarca öğrencinin derslere cep telefonları ile katılmaya çalıştığını ortaya koydu. Veriler, “Tüm öğrencilere tablet dağıtılacak” iddiasıyla başlatılan FATİH Projesi’nin de bir kez daha sorgulanmasına yol açtı.

10 YILDA YÜZDE 69’LUK İLERLEME

Uzaktan eğitim sürecinde önem kazanan FATİH Projesi’nde 10 yılın sonunda ortaya çıkan tablo başarısız oldu. MEB’in resmi verileri, 2011 yılında başlayan ve 2014 yılında tamamlanacağı söylenen projenin 2020 itibarıyla gerçekleşme oranının yüzde 68,7’de kaldığını ortaya koydu. Proje kapsamında 2011 yılından bugüne harcanan para, 5 milyar TL’ye yaklaştı.

2021 İÇİN 1 MİLYAR TL

Proje kapsamında yapılan işler için yalnızca 2020 yılında 3,8 milyar TL harcandığı öğrenildi. 2020 yılı harcamasının 40 milyon TL’si ise dış kredi yoluyla karşılandı. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı’na göre, FATİH Projesi’ne 2021 yılı için de 1 milyar TL kaynak ayrıldı.

YARIM MİLYARLIK DIŞ KREDİ

2014’te tamamlanacağı söylenen FATİH Projesi’nin bitiş yılı programda 2023 olarak açıklandı. Projenin toplam tutarı ise kayıtlara 8 milyar TL olarak yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda FATİH’e yönelik yer alan ayrıntılardan biri de dış kredi miktarına ilişkin oldu. Buna göre, proje için 2021 yılı bütçesinden ayrılan 1 milyar TL’nin 500 milyon TL’sinin dışarıdan alınan krediden oluşacağı belirtildi.