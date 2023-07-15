  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin 2 yeni il başkanı belli oldu

AK Parti'nin 2 yeni il başkanı belli oldu

AK Parti'nin 2 yeni il başkanı belli oldu
Güncelleme:

AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.

Karara göre Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.

Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti il başkanı il başkanlıkları atama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıcaktan bunalan İstanbullular yasağı dinlemedi
2023 yılı ek bütçesi Meclis'te kabul edildi
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı açıklandı
Atatürk Havalimanı’nda korkutan anlar: Uçuşlar 2 saat durduruldu
Yine zamla yatıp, zamla kalktık: Benzine dev zam!
Meteoroloıji'den hafta sonu planı yapanlara uyarı!
Belediyeden işçilerine seyyanen zam müjdesi
1.000 TL yevmiyeyle çalışıyorlar! Sıcak havada zorlu mesai başladı
Melisa Döngel'e soruldu: Sergen Yalçın'la aşk mı yaşıyor?
Eser ve Berfu Yenenler çiftinden deniz keyfi