AK Parti'nin 2 yeni il başkanı belli oldu
AK Parti'de Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tokat ve Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.
Karara göre Tokat İl Başkanlığına Ali Özer ve Osmaniye İl Başkanlığına Servet Alibekiroğlu'nun atandığı belirtildi.
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