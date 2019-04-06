Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, hükümete yakın Star gazetesindeki köşesinde, “Şimdi muhasebe vaktidir” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkan Reis’in o Ak misyonu kimsesizlerin ve garip gurabaların hatırlanmadığı bir kibirli anlayışa kurban edilmiş" diyen Metiner eleştirilerini "AK Parti’nin aile partisine dönüştürülmesine duyulan haklı tepki" diyerek sürdürdü.

Metiner ayrıca AK Parti içerisinde "ihanetçilerin" olduğunu öne sürerek, “Hasbi olanlar Reis’in boynu bükülmesin diye döndüler. Lakin içimizdeki ihanetçilerin arkadan darbelerine maruz kaldık. Hasbi olanların dönüşünden memnuniyet duymadılar. En önemlisi onların kazanmasını kendi hesapçı dünyaları için bir tehdit olarak gördüler. Ve sandık başlarına gittiklerinde hançeri indirdiler. AK Parti’nin o yerde kazanması yerine kendi hesapçı-çıkarcı iktidar alanlarını korumayı öncelediler." dedi.