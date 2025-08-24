AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan süreçte bebek katili Öcalan'a af gelip gelmeyeceğine dair iddialarda AK Parti kulislerinden dikkat çeken gelişme...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısıyla başlayan ve akabinde eli kanlı bölücü terör örgütünün PKK'nın temsili silah bırakma şovu sonrasında TBMM'ye taşınan "Terörsüz Türkiye" sürecinde adı DEM Parti'nin "terörsüz Türkiye" ismina karşı çıktığı için Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak güncellenen komisyonun çalışmaları devam ediyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Partililer eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili vatandaşın kafasında çok soru işareti olduğunu belirterek "Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi?’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor" bilgisini verdi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkenin daha da güçlendiğini ifade eden AK Partililer "Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz" diye konuştu.

