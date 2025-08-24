  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu

AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu

AK Parti'nin bebek katili Öcalan için af kararı belli oldu
Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan süreçte bebek katili Öcalan'a af gelip gelmeyeceğine dair iddialarda AK Parti kulislerinden dikkat çeken gelişme...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki tarihi çağrısıyla başlayan ve akabinde eli kanlı bölücü terör örgütünün PKK'nın temsili silah bırakma şovu sonrasında TBMM'ye taşınan "Terörsüz Türkiye" sürecinde adı DEM Parti'nin "terörsüz Türkiye" ismina karşı çıktığı için Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak güncellenen komisyonun çalışmaları devam ediyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AK Partililer eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili vatandaşın kafasında çok soru işareti olduğunu belirterek "Nereye gitsek, ‘Öcalan’a af gelecek mi?’ sorusu ile karşılaşıyoruz. Böyle bir durumun olmadığını, gelecekte de olmayacağını anlatıyoruz. Sürecin sonunda herkes Öcalan’a af olmayacağını görecek. Zaten kendisi de İmralı’dan çıkmak istemiyor" bilgisini verdi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ülkenin daha da güçlendiğini ifade eden AK Partililer "Devlet tüm dikkati ve özeni ile süreci işletiyor. Kimse Öcalan’a af getirilmesini beklemesin. Bunu kesinlikle gündeme getirmeyeceğimizi, örgütle herhangi bir pazarlık olmadığını tekrar tekrar anlatıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

text-ad
Etiketler bebek katili abdullah öcalan PKK af kararı imralı ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu ''Çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim'' diyen Sinan Akçıl'ın çıplak fotoğrafı olay oldu Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Sosyal medyada ölümcül akım! Hızla yayıldı, aileler ölüm korkusuyla yaşıyor Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Şehir teröristleri kendilerine trafik cezası yazan polise saldırdı Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Aleyna Tilki'den istismar ve taciz mesajı: ''Geçecek'' Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası kesinleşmiş firari Esenyurt'tan çıktı Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Terörsüz Türkiye süreci için ''geçiş süreci kanunu'' geliyor Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Gözü dönen genç anne 10 yaşındaki kızını elinde bıçakla sokak ortasında kovaladı! Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu Yılan Hikayesi'nin ''Başak Komiser''i tatil pozlarıyla yıllara meydan okudu İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler İstanbul'un kalbinde 3 kuruşluk hediye çeki için 8 saat kuyrukta beklediler
Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Yapay zekalı Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan yeni irtifa rekorunu kırdı Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü! Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Kayıp iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! Marmara Denizi'nde feribotta intihar girişimi: Kendini denize attı! AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler AK Partili Belediye Başkanı'ndan Defne Samyeli için mide bulandıran ifadeler 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! 250 metrelik ağla balık avlayıyordu, balıklar ağa o jandarmaya yakalandı! İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü İstanbul'da 24 yaşındaki üniversiteli kız öğrencinin şüpheli ölümü Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı