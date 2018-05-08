AK Parti'nin reklam müziği olay oldu !

24 Haziran erken seçimlerine hazırlanan AK Parti'nin ilk reklamında çalan 'Senin Allah'ın öldü' müziği dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye seçim gününe hızla yaklaşırken partilerin reklam filmleri de televizyonlarda görülmeye başladı. Kuşkusuz en dikkat çeken ise AK Parti'nin "Türkiye vAKti" sloganıyla başlattığı reklam filmi oldu.

ATATÜRK'ÜN GÖRSELLERİ DE KULLANILDI

Odatv'nin haberine göre, "Türkiye VAKti" sloganı ve "Gel! Birlikte olsun" mottosu ile yayınlanan reklam filminde, ABD ve Fransa gibi ülkelerin sancılı modernleşme ve gelişme süreçlerine vurgu yapıldı. Reklamda milletlerin ve devletlerin tarihte farklı sancılı süreçlerden geçtiğine değinilirken, "şimdi elini uzat" çağrısı ile Türkiye'ye birlikte ve beraberlik çağrısı yapılarak, geçmişi ile barışık şekilde geleceğe yürüyen Türkiye'nin bolluk ve refaha kavuşacağı mesajı verildi. Reklam filminde Atatürk'ün görselleri de kullanılırken "Türkiye VAKti" sloganındaki "a" ve "k" harflerinin farklı renkte yazıldı.

'SENİN ALLAH'IN ÖLDÜ'

Ancak reklam filminin müziği dikkat çekti. Zira reklamın fonunda çalan müziğin adı "Your God is dead" yani "Senin Allah'ın öldü" isimli eserin kendisi.