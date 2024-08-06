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AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi

AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi
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AK Parti iktidarının tepkilere yol açan ve kadınlara evlendikten sonra eşlerinin soyadını almak zorunda kılan soyadı düzenlemesini de barındıran 9. yargı paketinin değerlendirilmesi yeni yasama dönemine ertelendi.

Kamuoyunda “9. yargı paketi” olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinde yer alan kadının soyadı düzenlemesinin tepkilere yol açmasının ardından, düzenlemenin yeniden değerlendirileceği belirtildi.

9. Yargı paketinin değerlendirilmesi 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama dönemine ertelenirken Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), “Soyadı tartışması bitmedi, ertelendi” açıklamasında bulundu.

EŞİK gönüllüsü Pelin Akmoren, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının uygulasın diye çaba sarf etmek zulümdür. Anayasanın 124. maddesine göre yasalara aykırı yönetmelik olamaz. Yasa yoksa yönetmelik yok hükmündedir” dedi.

Soyadı düzenlemesi nedir ?

9. Yargı Paketi’nde yer alan soyadı düzenlemesi tartışmalara neden olmuştu. Kadınlar, evlenince eşlerinin soyadını alacak, bekarlık soyadını tek başına kullanamayacaktı. 

Düzenlemeye göre kadınlar, evlenince eşlerinin soyadını alacak.

Evlendirme memuru veya nüfus idaresine başvurarak eşinin soyadı ile birlikte,, kendi soyadını da kullanabilecek.

Ancak, evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacak...

 

Etiketler soyadı düzenlemesi soyadı 9. yargı paketi yeni yargı paketi
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