AK Parti'nin ''torba''sından yine kıyak çıktı

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu “torba teklif”e göre Denizcilik İşletmeleri ile TCDD’ye ait özelleştirilen limanlardaki sözleşme süreleri 49 yıla çıkarılıyor.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu teklife göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile TCDD’ye ait özelleştirilen limanlardaki sözleşme süreleri 49 yıla çıkarılıyor. Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre “torba teklifle” getirilen düzenlemeler şöyle:

- Orman içi sular balık yetiştiriciliğinde kullanabilecek. Buralarda alabalıkların yavruları üretilecek. Göl, baraj ve deniz kenarlarındaki ormanlık alanlara balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği için tesis kurulabilecek. Kıyıdaki ormanlar, işletmelere kiralanacak.

- Teklifle elektrik tüketiminden alınan yüzde 2 oranındaki TRT payı ile yüzde 0.7 oranındaki enerji fonu kesintileri kaldırılacak. Ancak uygulama 1 Ocak’ta başlayacak. Faturadaki esas yük olan yüzde 18 KDV konusunda bir düzenleme yapılmadı.

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ ile TCDD’ye ait özelleştirilen limanların 49 yıldan az olan sözleşme süreleri 49 yıla kadar uzatılabilecek. Bunun için davalardan vazgeçilmesi ve tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartı aranacak. Süre uzatımına karar verilirse ek sözleşme imzalanacak.

- Elektrikte kademeli tarifeye geçilecek. Benzer abone gruplarınan fazla tüketim yapanlar daha fazla ödeyecek. Abone grubu için normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek. Tüketimden kaynaklanan ilave maliyetler, bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

- Petrol arama başvurularında 90 gün olan askı süresi 60 güne indirilecek. Teklifte, “Başvuru sürecinin uzun olması döviz kurlarında meydana gelmesi olası değişiklikler nedeniyle yatırımcının ülkemizden ayrılmasına yol açmaktadır” denildi.

- Proje bazlı yatırım olarak adlandırılan, stratejik önemi bulunan, teknolojik içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar için sağlanan yatırım yeri tahsisi, gerçek ve tüzelkişiler lehine 49 yıl süreli “bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesi” şeklinde uygulanacak. Bu şekilde yatırım kredilerinde karşılaşılan teminat sorununun giderilmesi ve yatırımların hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

‘TORBA’DAKİ SU İTİRAFI

Teklifte ülkedeki “kaliteli su kaynaklarının” hızla azaldığı şöyle itiraf edildi: “Balık yetiştiriciliğinde sanayi tesislerinden uzak, kirliliğin minimum düzeyde olduğu, kaliteli ve devamlı su kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak sektörün gelişimi açısından ihtiyaç duyulan kaliteli su kaynakları her geçen gün azalmaktadır.”

ÖZENSİZLİK ORTAYA ÇIKTI

“Torba teklif” ile yasa yapmadaki özensizlik de bir kez daha ortaya çıktı. Geçen ay kooperatiflerin kamu kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapabilmesi için kooperatiflerin birliklere, birliklerin de merkez birliğine ortak olması şartı getirilmişti. Ancak bunun için kooperatiflerin genel kurullarında karar alınması gerektiği “unutuldu.” Bunun için de uygulama süresi iki yıl sonraya atıldı.

Cumhuriyet