AK Parti'ye HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti'den de ret!

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi.

AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini görüşmek için randevu talepleri bir bir reddediliyor. Dün HDP'nin ret kararını açıklamasının ardından bugün de CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti.

Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu ifade edildi.