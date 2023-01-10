  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'ye HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti'den de ret!

AK Parti'ye HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti'den de ret!

AK Parti'ye HDP'nin ardından CHP ve İYİ Parti'den de ret!
Güncelleme:

CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi.

AK Parti'nin Anayasa değişikliği teklifini görüşmek için randevu talepleri bir bir reddediliyor. Dün HDP'nin ret kararını açıklamasının ardından bugün de CHP ve İYİ Parti, AK Parti'nin randevu talebini reddetti.

Ret gerekçesinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlık dosyaları olduğu ifade edildi.

Etiketler ak parti chp iyi parti mhp ret başörtüsü düzenlemesi randevu randevu talebi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı
HDP'den adaylık için iki isme veto: ''Kesinlikle destek vermeyiz''
Depoları doldurmayın, bekleyin! İndirim geliyor!
İstanbul'da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü 2 yaralı
İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi
Aralıksız kuvvetli yağışlar geldi! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ayrılık vakti! 3 isim veda ediyor
Türkiye'nin yüz ölçümünü değiştiren proje böyle görüntülendi
Etek altı fotoğraf çeken sapığın kimliği şoke etti!
EYT’de ikinci kıdem tazminatı hesabı belli oldu