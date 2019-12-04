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  3. 04 Aralık 2019 21:30

Akademisyen üniversitede intihar etti

Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Güneş Günay Sezer, 5 katlı okul binasının en üst katından atlayarak yaşamına son verdi.

Akademisyen üniversitede intihar etti
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Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay Sezer (35) görev yaptığı binanın 5 katından atlayarak canına kıydı. Akademik kariyeri başarılarla dolu olan genç akademisyenin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.

Bartın Üniversitesi Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi  Dr. Güneş Günay Sezer, Ağdacı Kampüsündeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının en üst katından kendini boşluğa bıraktı. Öğrencilerin ve diğer çalışanların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akademik hayatında birçok ödül alan akademisyenin mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI İLANI YAYINLADI

Öte yandan yaşanan olay sonrası Bartın Üniversitesi Rektörlüğü başsağlığı ilanı yayınlayarak, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

İHA

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