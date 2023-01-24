Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.59'da meydana gelen deprem deniz yüzeyinin yaklaşık 5.2 kilometre derinliğinde kaydedildi.