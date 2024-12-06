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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
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Son dönemde çok yoğun sismik hareketlilik yaşanan Akdeniz'de bu sefer de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 34,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler akdeniz deprem deprem oldu akdenizde deprem
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