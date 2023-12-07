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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem
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Akdeniz'de bulunan Girit Adası'nda 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'in Girit Adası bölgesinde saat 13.05'te bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.

Depremin derinliğinin ise 17.5 kilometre olduğu belirlendi.

 

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