Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de bulunan Girit Adası'nda 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Girit Adası bölgesinde saat 13.05'te bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3,2 olarak ölçüldü.
Depremin derinliğinin ise 17.5 kilometre olduğu belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 7, 2023
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/PTXsS87NWb
07.12.2023, 13:05:51 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 17.5 km#Kandilli
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