Akit yazarı: ''Cemaat ve tarikatları Devlet kontrol etmeli!''

“Süleymancılar” olarak bilinen cemaatten olduğunu yazan Sandıkçıoğlu, oğlu İrfan’ın 9 yıl önce FETÖ’cülerle birlikte zaman geçirdiğini ve kendisinin de o dönem bunu onayladığını ifade etti.

Sandıkçıoğlu yazısının son bölümünde de, Süleymancılar’dan olmasına karşı Türkiye’deki tüm cemaatlerin, şirketlerinin, para akışlarının, müritlerinin devlet tarafından denetlemesi, kontrol edilmesi gerektiğini yazdı:

"Türkiye’de ne kadar dernek, vakıf, cemaat, spor kulübü, mesleki vakıflar ve dernekler, cemaat, cemiyet ve tarikatlar, benzer oluşumlar varsa bunların tümü ve idare ettikleri marketler, yazılı ve görsel basın kuruluşları, özel okullar, hastaneler, gelirleri giderleri nelerdir, yurt dışı bağlantıları var mıdır, sermayelerinin ana kaynakları nelerdir, üyeleri kimlerdir, yönetimleri kimler tarafından oluşturulmaktadır, bir il veya ilçedeki bir x kişisi aynı yerde kaç derneğin üyesidir, yönetimindedir, yahut o il ve ilçede aynı maksatlı kaç cemiyet, derneğe üyedir bu saydıklarım hiç zaman kaybedilmeden bakanlıkların yetkili birimleri tarafından acilen Türkiye genelinde doğudan batıya, güneyden kuzeye bunların hepsi bir bir kontrol edilmelidirler."