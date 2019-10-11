Akit'in hedefindeki Sümeyye Erdoğan'dan yanıt

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’ni (KADEM) hedef almıştı.

Yeni Akit'in yazarı Ali Karahasanoğlu, “KADEM ya öğrensin, ya sussun!” başlıklı yazısında, “Adı, Kadın ve Demokrasi Derneği.. Daha çok bilinen şekli ile, KADEM. Yönetime Cumhurbaşkanı’nın kızı Sümeyye Hanım’ı da aldıkları için. AK Parti destekçisi olarak topluma lanse ediliyorlar.

Yaptıkları açıklamalar, olaylara koydukları tavır, Tayyip Erdoğan’dan ilhamla hayata geçiriliyor gibi bir algı var. Kendileri ‘feminist olmadıklarını’ açıklıyorlar. Biz de öyle kabul etmek zorunda kalıyoruz. Ama.. Bu kabul; onların yanlış yaptıkları noktaları hatırlatmamıza da engel olmamalı” ifadelerini kullanmıştı.

VE HEDEFTEKİ SÜMEYYE ERDOĞAN KONUŞTU

Sümeyye Erdoğan'ın başkan yardımcılığını yürüttüğü KADEM'in Adana Temsilciliği'nin açılışı, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan, törende yaptığı konuşmasında Fırat'ın doğusunda devam eden 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan asker ve vatandaşlara rahmet diledi.

Sümeyye Erdoğan konuşmasının devamında, KADEM eleştirilerine yanıt verdi.

“KADINLAR TEK BAŞINA HESAP VERECEK”

Kadın ve erkeğin 2 cins olarak yarıştırılmaması gerektiğini kaydeden Bayraktar, "Şiddetle mücadelede her ne kadar güçlü uygulamalarımız olsa da aksaklık olduğunu görüyoruz. Değerlerimizin özümsenmesi, gündelik pratik haline getirilmesi gerekir.

KADEM olarak bizim anlayışımızda kadın ve erkeğin iki cins olarak yarıştırılması yoktur. Adalet zemininde birbirini tamamlayan kadın ve erkek anlayışımız vardır. Kadınlar Allah karşısında tek başına hesap verecektir. Tüm sorumlulukların en başında bir kuldur. Kendi iradesiyle hareket etmesi gereken bir bireydir" diye konuştu.