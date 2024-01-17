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Akkuyu Nükleer Santrali'nde salgın alarmı: 2 işçi hayatını kaybetti

Akkuyu Nükleer Santrali'nde salgın alarmı: 2 işçi hayatını kaybetti
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Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2 işçi hayatını kaybetti. Birinin menenjite bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Akkuyu'da hayatını kaydeben iki işçiden birinde menenjit tespit edildi. 

Açıklamayı Akkuyu Nükleer A.Ş. yaptı. İnşaatta çalışan M.O. ve M.A. 11 Ocak'ta menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki işçi hayatını kaybetti. M.A.'ın menenjit teşhisi ile yaşamını yitirdiği belirlenirken, M.O.'nun kan değerlerinde bakteriyel etken tespit edilemedi.

Açıklamada inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personelinin görevlendirildiği belirtildi.

Etiketler akkuyu nükleer güç santrali menenjit salgın
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