Alevi köylerini tek tek işaretlemişler!

Tokat’ta yerel yayın yapan “Anadolu’nun Sesi Tokat” sitesinde yer alan habere göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Arısu köyü Eskici mahallesinde rahatsızlanan bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanın İstanbul’da yaşayan oğlu annesinin sağlık durumunu öğrenmek için aradığı hastanede bir doktor hangi köyden olduklarını öğrenmek için Almus’un köylerini gösteren bir harita gönderdi.

Hasta yakınına gönderilen Sağlık Bakanlığı'nın logosunun olduğu haritada Alevilerin yaşadığı köylerin yanına kırmızı harflerle ''Alevi'' yazıldığı görüldü.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Bakan, haritayı gönderen doktor hakkında idari ve hukuki soruşturma yapılmasını ve soruşturma sonuçlanana kadar görevden uzaklaştırılmasını istedi.