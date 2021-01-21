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  3. 21 Ocak 2021 19:49

Alevi köylerini tek tek işaretlemişler!

Tokat’ta Sağlık Bakanlığı logolu bir haritada Alevi köylerinin kırmızı renkli ‘Alevi’ yazısı olduğu ortaya çıktı. Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın böyle bir haritası olmadığını ve harita üzerinde değişiklik yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alevi köylerini tek tek işaretlemişler!
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Tokat’ta yerel yayın yapan “Anadolu’nun Sesi Tokat” sitesinde yer alan habere göre, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Arısu köyü Eskici mahallesinde rahatsızlanan bir kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanın İstanbul’da yaşayan oğlu annesinin sağlık durumunu öğrenmek için aradığı hastanede bir doktor hangi köyden olduklarını öğrenmek için Almus’un köylerini gösteren bir harita gönderdi.

Hasta yakınına gönderilen Sağlık Bakanlığı'nın logosunun olduğu haritada Alevilerin yaşadığı köylerin yanına kırmızı harflerle ''Alevi'' yazıldığı görüldü.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tokat İli Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Bakan, haritayı gönderen doktor hakkında idari ve hukuki soruşturma yapılmasını ve soruşturma sonuçlanana kadar görevden uzaklaştırılmasını istedi.

 

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