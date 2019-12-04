  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Aralık 2019 23:45

Ali Babacan'ın partisiyle anılıyordu... Mehmet Şimşek bakın nerede çıktı

Ali Babacan'ın yeni kuracağı parti ile ismi anılan Mehmet Şimşek, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla nerede olduğunu açıkladı.

Ali Babacan'ın partisiyle anılıyordu... Mehmet Şimşek bakın nerede çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alması beklenen eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla nerede olduğunu açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Ali Babacan'ın yeni kuracağı partiye katılacağı konuşulan Şimşek'in bir süredir yurtdışında olduğu biliniyor.

NUSRET'LE FOTOĞRAF

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Katar'ın başkenti Doha'da, birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, "Salt Bae" kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

Şimşek, İngilizce olarak attığı tweette Nusret'ten övgüyle bahsetti. Şimşek, şunları söyledi:

"Özveri + Çok çalışma + Azim + Fedakarlık + Lezzetli yemekler + Vizyon = Başarı = Nusr-Et Doha'da Saltbae ile bir araya geldik."

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ali babacan , mehmet şimşek , nusret , doha
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM