Alibaba'ya ''varlıklarını sat'' talimatı

Çin hükümetinin, teknoloji ve perakende devi Alibaba yönetiminden varlıklarını önemli oranda elden çıkarmasını istediği iddia edildi.

Çin hükümetinin, teknoloji ve perakende devi Alibaba'nın Çin kamuoyu üzerinde artan etkisinden rahatsız oluduğu iddia edilirken konuyla ilgili Wall Street Journal gazetesinde de dikkat çeken bir haber yer aldı.

Habere göre, Çin yönetimi yılbaşından bu yana konu hakkında Alibaba yönetimi ile görüşüyor. Şirketin medyadaki genişlemesinden rahatsızlığını aktaran yöneticilerin, varlıkların önemli oranda elden çıkarılmasını istedikleri belirtiliyor.