Alman devine çok ilginç suçlama !

Dizel skandalı henüz bitmemiş gibi görünüyor. Ulaştırma bakanlığı araştırmaları sürüyor. Audi'nin geçtiğimiz hafta Alman hükumetiyle problem yaşamaya başlamasının ardından bu sefer de Porsche, kendi evinde soruşturma geçiriyor.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı şu anda üreticinin, araçları test moduna almak için direksiyon hareketlerini inceleyen bir bilgisayar kodu yazıp yazmadığını inceliyor.

Yerel yayın Wirtschaftswoch'un haberine göre otomobiller, emisyon testinde olduklarını anlamalarına yarayan bir kodla donatılmış.Test modu anlaşıldığında otomobilin ateşleme sistemi kendisini yeniden programlıyor ve çevreye zararlı salınımların miktarı azaltılıyor. İddialara göre Porsche bu sistemi Volkswagen'in aksine benzinli araçlarında kullanıyor.

Bununla birlikte Automotive News'un haberine göre Alman üretici bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve e-posta ile yapılan açıklamada motorun atesşleme haritasını değiştiren ve bunun için direksiyondan alınan verileri kullanan bir kod yazılmadığı belirtiliyor.

Alman Ulaştırma Bakanlığı'ndansa konu ile ilgili açıklama beklense de kendileri şu ana kadar suskun kaldı.

Bu arada Audi'nin 2009 ve 2013 yılları arasında üretip büyük hacimli dizel motorlarla donattığı A7 ve A8 modellerini hemen tamir etmesi gerekiyor zira bu otomobillerin azot oksit salınımları izin verilenin iki katına çıkabiliyor. Alman hükumeti, yarısı Almanya'da satılmış olan bu otomobillerin geri çağırılmasını istedi.

Audi'yse bu soruna bir çözüm bulunduğunu ve çözümün 12 Haziran tarihinden önce resmen açıklanabileceğini belirtti.



Geçtiğimiz ay, Volkswagen, dizel skandalının iç soruşturma raporunu yıllık toplantısında paylaşmadığından eleştirilmişti. Alman markanın bunu yapmasının en büyük nedeniyse A.B.D.'nin açabileceği ek davalar.