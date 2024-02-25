Alper Gezeravcı İTÜ'de ders verecek

Uzay görevinden dönen ve te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği atanan Alper Gezeravcı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çevrim içi ders vereceği duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alper Gezeravcı'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ders vereceğini açıkladı.

"Sektör Kampüste" programı ile sektör profesyonellerini üniversite öğrencileriyle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "Alper Gezeravcı, bu dönem İTÜ’de ders verecek" ifadelerini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Koyuncu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İTÜ'de yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Sektör Kampüste' programı kapsamında ‘Special Topics in Aeronautical and Astronautical Engineering’ adlı dersi çevrim içi olarak üniversitemizde verecek."