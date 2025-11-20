Alperen Şengün: ''Rakı milli içkimizdir''

Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar...

Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor!

A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti!

Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı!

Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor!

Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler!

Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı!

İslam Memiş, altın fiyatlarında hem yıl sonu, hem de 2026 yılı için yeni tahminlerini açıkladı

Uygun fiyatlı ucuz Tesla'nın Türkiye satış fiyatı ve satışa çıkacağı tarih belli oldu

Bez Bebek'in Yağmur'undan Evrim Akın hakkında şoke eden suçlamalar!

İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu

ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yönelik görülmemiş küstahlık!

Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti

Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar

SONAR'ın son anketinden iktidara kötü haber: ''İktidar tabanını ikna edemiyor''

MHP'den şimdi de Selahattin Demirtaş açılımı: ''Serbest bırakılmalı''

İnşaat başladığında doğan çocuklar lise öğrencisi oldu... İşte Türkiye'nin bitmek bilmeyen projesi!

''Komünist başkan'' Fatih Mehmet Maçoğlu'na 86 milyon TL'lik zimmet davası!

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası!