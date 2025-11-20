Alperen Şengün: ''Rakı milli içkimizdir''
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, UNINTERRUPTED ekibi ile İstanbul'u gezip Türk mutfağını tanıttı. Alper Şengün'ün "Rakı milli içkimizdir. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" ifadeleri dikkat çekti.
NBA'de Houston Rockets forması giyen başarılı milli basketbolcu Alperen Şengün, “Off Day” adlı video serisinde UNINTERRUPTED ekibini İstanbul’da konuk ederek şehri gezdirdi.
Türk mutfağını tanıtan Şengün, programda favori lezzetlerini tattı.
Şengün, "Sosyal medyada ‘en iyi yemeği nerede yiyebilirsiniz?’ tarzı listeler görüyorum. İşte İtalya, İngiltere, Fransa falan yazıyor… Bak sana net söylüyorum. O sıralamaları yapan insanlar, daha önce Türkiye’ye gelmemiş bile!" dedi.
Programda Alperen Şengün'ün konuklarla birlikte rakı içtiği bölüme de yer verildi.
"Rakı milli içkimizdir" diyen Şengün, "Sert biriysen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimizde buraya gelir, rakı içer ve muhabbet ederiz" ifadelerini kullandı.
