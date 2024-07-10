Altın adım adım yükselişte, Dolar ve Euro zirvede yatay seyirde

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ederken, altın fiyatlarındaki adım adım yükseliş dikkat çekiyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Küresel piyasalar merkez bankalarının hamlelerine odaklanırken parasal sıkılaşma adım adım yerini parasal gevşemeye bırakmaya hazırlanıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'e çıkarken, kasımda faiz indirimine başlama ihtimali ise yüzde 76'ya geriledi. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 97'ye çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunun metni yayımlandı. Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunda karşılaştıkları tek riskin enflasyon olmadığını söyledi. Powell, çok az veya çok geç faiz indiriminin ekonomi ve işgücü piyasası için risk oluşturacağını bildirdi. Powell, erken veya çok fazla indirimin ise enflasyondaki ilerlemeyi durduracağı veya tersine döndüreceği uyarısını yaptı. Powell, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak aşırı ısınmadığını da belirterek, Fed’in kısıtlayıcı duruşunun arz ve talebi daha iyi dengeye getirmeye çalıştığını söyledi.

Powell'ın konuşması ise Fed'in bu ayki toplantıda da faizleri değiştirmeyeceği beklentisini güçlendirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,89 TL'den başlayan Dolar 32,94 TL'den,

35,58 TL'den başlayan Euro 35,67 TL'den,

42,14 TL'den başlayan Sterlin 42,24 TL'den,

20,40 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,41 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,90 TL'den, Euro 35,63 TL'den, Sterlin 42,12 TL'den, Japon Yeni ise 20,42 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 370 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 374 Dolar'dan,

2 bin 504 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 514 TL'den,

4 bin 112 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 130 TL'den,

16 bin 916 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 993 TL'den,

32,56 TL'den başlayan Gümüş ise 32,82 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 361 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 499 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 112 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 916 TL'den, Gümüş ise 32,70 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 58 bin 821 Dolar'dan başlayan Bitcoin 58 bin 566 Dolar'dan,

3 bin 99 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 94 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,96 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,37 Dolar'dan işlem görüyor