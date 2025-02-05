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Altın durmuyor, rekor üstüne rekor kırıyor! İşte sert yükselişin nedeni...

Altın durmuyor, rekor üstüne rekor kırıyor! İşte sert yükselişin nedeni...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı küresel ticaret savaşının yarattığı belirsizlik ''güvenli liman'' altına yaradı. Ons altın 2 bin 869 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 3 bin 300 lirayı aşarak rekor tazeledi.

Yeni yıla hızlı başlayan altın fiyatları, küresel ticarette artan belirsizliklerin etkisiyle rekor tazeledi. 

Güne 2 bin 844 dolardan başlayan ons altın 2 bin 869 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine  yükseldi. 

Gram altın da yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Güne 3 bin 286 liradan başlayan gram altın fiyatı 3 bin 316 lira ile rekor kırdı. 

Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 11'den fazla getiri sağladı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acele etmediğini söylemesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerini hızlandırdı.

Ayrıca Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamaları da tepki çekti. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve "oraya sahip olacağını" söyleyerek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği fikrini desteklemeye devam etti.

 

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