Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı; Samsun, Çorum, Sinop, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 17:43'te Amasya'nın Taşova ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.21 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Deprem Amasya ile birlikte Çorum, Samsun, Sinop, Sivas ve Tokat'ta da hissedildi.

Öte yandan Kandilli depremin boyutunu 4.7 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntının derinliği ise 5,7 olarak aktarıldı.

Depremin merkez üssü, Taşova ilçesi olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 6.21 km derinliğinde kaydedildi.

Amasya Valiliği, ilk belirlemelere göre şimdilik önemli bir hasar bildirilmezken, halkın tedbirli olmasını istedi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...