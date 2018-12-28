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  3. 28 Aralık 2018 07:33

ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır

Yerli insansız hava aracı ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

ANKA, yerli ve milli motorla göreve hazır
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Türk Silahlı Kuvvetlerin göz bebeği yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir’in görüntülerini paylaştığı yerli İHA ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bakan Demir sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yerli İHA’mız ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.

İHA

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