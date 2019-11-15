  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Kasım 2019 08:53

Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 45 kişi yakalandı

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara merkezli 29 ilde KPSS operasyonu: 45 kişi yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan KPSS’de FETÖ üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine 59’u aktif görevde olmak üzere toplam 121 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 29 ilde 15.11.2019 tarihi itibarıyla gözaltı emri verilmiş olup, şu ana kadar 45 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ankara , kpss , fetö , soru
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM