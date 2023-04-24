Ankara Valiliği'nden eylem yasağı

Ankara Valiliği, bugün sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2023 Pazartesi günü, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili çeşitli kurum/kuruluş, sivil toplum örgütü ya da gerçek kişiler tarafından, ilimizin muhtelif yerlerinde/salonlarında, toplumsal hassasiyet ve duyarlılık içeren panel, söyleşi, basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü vb. eylem/etkinliklerin ilimiz sınırları içerisinde düzenlenmesi; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi hükümleri doğrultusunda huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla uygun görülmemiştir. Yukarıda belirtilen emirlere uyulmaması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır" denildi.

DHA