  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara Valiliği'nden ''yüksek ses'' uyarısı

Ankara Valiliği'nden ''yüksek ses'' uyarısı

Ankara Valiliği'nden ''yüksek ses'' uyarısı
Güncelleme:

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleneceğini belirtip, vatandaşların yüksek sese karşı tedirginlik yaşamamaları için prova ve gösteri uçuş programını paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. Buna göre; Mogan Gölü üzerinde 27 Ağustos saat 13.00 ve 28 Ağustos saat 18.00'de çevre tanıma uçuşu, 29 Ağustos saat 18.00'de prova uçuşu yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ise saat 12.00-13.00 arasında Anıtkabir üzerinde, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde selamlama ve gösteri uçuşları yapılacak. 

DHA

Etiketler ankara valiliiği 30 ağustos yüksek ses
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'da kıyamet koptu: Fırtına sahili savaş alanına çevirdi Antalya'da kıyamet koptu: Fırtına sahili savaş alanına çevirdi 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi: İşte faizsiz kredi veren bankalar... 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi: İşte faizsiz kredi veren bankalar... Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de vahşet: Bir baba öz kızını boğarak öldürdü Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Zerrin Özer'den ''Erdoğan'' itirafı: ''Aylarca psikolojim bozuldu, konserlerim iptal edildi'' Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Feribot ücretlerine rekor zam: Yüzde 40 zam geldi Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu Tesadüfen babasını bulan minibüs şoförü, milyonluk servete ortak oldu İstanbul'da bir garip gelin alma töreni İstanbul'da bir garip gelin alma töreni Yusuf Dikeç'ten annesiyle pozuna gelen hadsiz yorumlara yanıt Yusuf Dikeç'ten annesiyle pozuna gelen hadsiz yorumlara yanıt Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti Flört uygulamasında tanıştığı turist kadını katletti
Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Burası Türkiye'nin efsaneleriyle tüyler ürperten gölü Burası Türkiye'nin efsaneleriyle tüyler ürperten gölü Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Artık karayollarında polis göremeyeceksiniz Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Süper Lig maçında skandal iddia: Başkanın koruması hakem dövdü Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın Sağanak yağışlara dikkat: Bu hafta sokağa şemsiyesiz çıkmayın 3 bin 500 yıllık göl yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti 3 bin 500 yıllık göl yok oldu, Türkiye'nin coğrafi haritası değişti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Atatürk'ü andı Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi Otomobil fiyatları düşer mi, çıkar mı derken, beklenen haber geldi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bu tarihten sonra zorunlu olacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bu tarihten sonra zorunlu olacak