Ankara Valiliği'nden ''yüksek ses'' uyarısı

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleneceğini belirtip, vatandaşların yüksek sese karşı tedirginlik yaşamamaları için prova ve gösteri uçuş programını paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Ankara etkinlikleri kapsamında aşağıdaki programa göre Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları düzenleyecektir. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde yapılacak planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için Türk Yıldızları Prova ve Gösteri Uçuşları Programı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. Buna göre; Mogan Gölü üzerinde 27 Ağustos saat 13.00 ve 28 Ağustos saat 18.00'de çevre tanıma uçuşu, 29 Ağustos saat 18.00'de prova uçuşu yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında ise saat 12.00-13.00 arasında Anıtkabir üzerinde, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde selamlama ve gösteri uçuşları yapılacak.

DHA