Ankara Valisi'nin Twitter hesabı hacklendi

Ankara Valisi Ercan Topaca’nın dün akşam saatlerinde Twitter hesabı hacklendi.

Topaca’nın hesabını hackleyen hackerlar çeşitli paylaşımlar yaptı. Hackerler, “Hayır” tweetleri atarken Atatürk’ün çeşitli sözlerini ve fotoğraflarını da paylaştılar. Hackerler aynı zamanda İzmir Marşı’nın sözlerini de tweetlediler.

NUMARALARI PAYLAŞTILAR

Hackerler ayrıca başta Başbakan Binali Yıldırım ve Vali Topaca’nın olmak üzere eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın telefon numaralarını paylaştılar.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliğince, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın Twitter hesabının ele geçirildiği, vatandaşların bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Topaca'nın Twitter hesabının bugün saat 18.50 itibarıyla hacklendiği" belirtildi.

Bu konuda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların söz konusu paylaşımlara itibar etmemesi gerektiği kaydedildi.