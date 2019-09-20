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  3. 20 Eylül 2019 15:19

Ankara'da 2 evde 45 ton çöp çıktı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir daireden kötü kokuların geldiği ihbarı sonrası belediye ekipleri harekete geçti. 2 evde yapılan çalışmalar sonrası 45 ton çöp çıkarıldı.

Ankara'da 2 evde 45 ton çöp çıktı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde belediye ekipleri iki evden toplam 45 tona yakın çöp çıkardı.

Demetevler Mahallesi 407'inci cadde üzerinde bulunan binanın zemin katındaki evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, ev sahibi Nurten K.'yı (65) uyardı. Nurten K., uyarılar rağmen evinde atık toplamaya devam etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polis eşliğinde eve baskın yaptı.

Tüm gün süren temizlik çalışmasında evden 30 tona yakın atık çıkarıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren ve 3 odalı evine yalnızca geceleri gelerek çöp ve atık madde ile dolduran Nurten K.'nın, çöp evde yaşamadığı, oğlu ile beraber Demetevler 358'inci Caddede yaşadığı öğrenildi.

BİR YIL ARAYLA İKİNCİ KEZ TEMİZLENDİ

Temizlik ekipleri, daha sonra aynı caddede bulunan binadaki daireden de çöp kokusu geldiği ihbarını aldı. 2 oğluyla birlikte yaşayan Nuran Ş.'nin (60) evinde 6 saate yakın süren çalışma sonunda 15 tonun üzerinde çöp çıkarıldı. Aynı evden 1 yıl önce de 1 kamyon çöp çıkarıldığı belirtildi. Polis ve zabıta gözetiminde evde bulunan çöp ve atık maddeleri alan belediye ekipleri, evleri ve bulundukları apartmanları da ilaçlayarak dezenfekte etti.

DHA

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