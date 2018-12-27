Bazı illerde okullar yarın tatil edildi
Bazı illerde okullar yarın tatil edildi
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Erzincan'da korkutan deprem ! Sallandı...
Fatih Portakal RTÜK'ün cezasına böyle yanıt verdi
Fatih Portakal RTÜK'ün cezasına böyle yanıt verdi
Acun Ilıcalı açıkladı ! MasterChef yarışmacısı Survivor'da !
Acun Ilıcalı açıkladı ! MasterChef yarışmacısı Survivor'da !
Milli Piyango'dan ''milli'' ibaresi kaldırılacak mı ?
Milli Piyango'dan ''milli'' ibaresi kaldırılacak mı ?
Duvar mı görüyorsunuz, gölet mi ? Sosyal medya ikiye bölündü
Duvar mı görüyorsunuz, gölet mi ? Sosyal medya ikiye bölündü
Elon Musk duyurdu: Türkiye'ye kadar uzanacak
Elon Musk duyurdu: Türkiye'ye kadar uzanacak
Polise suikast düzenleyip o anları kameraya kaydettiler!
Polise suikast düzenleyip o anları kameraya kaydettiler!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 27 Aralık 2018 19:36

Ankara'da 99 yıl önce bugün gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Ankara'da 99 yıl önce bugün gerçekleşti
A+ A-

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 99’uncu yıl dönümü nedeniyle, Kara Harp Okulu ve Anıtkabir arasında ’Atatürk Garnizon Koşusu’ düzenlendi.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişinin yıl dönümü, kentte düzenelenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören, Ankara Valiliği tarafından Anıtkabir’de düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu.

Daha sonra ise Kara Harp Okulu koordinatörlüğünde ’Atatürk Garnizon Koşusu’ düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen koşuya, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı. Kara Harp Okulu’ndan başlayan koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.

Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, ’Her şey vatan için’ ve ’Ne mutlu Türküm diyene’ sloganları attı. Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar, askerleri alkışlayarak cep telefonları ile görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.

AA & DHA

atatürk , ankara , hürriyet , hürriyet gazetesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM