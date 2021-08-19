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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Memur-Sen'in Anadolu Meydanı'nda düzenleyeceği program nedeniyle Ankara'da bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 18.00-20.30 saatleri arasında Memur-Sen Konfederasyonunca Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine Yönelik" program yapılacağı belirtildi.

Program nedeniyle açık hava toplantısı nedeniyle perşembe günü saat 15.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar, Anıt Caddesi'nin tamamı, Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası ile bağlantı yolları tek taraflı), GMK Bulvarı (Kültür Sokak ile Anadolu Meydanı arası Kızılay istikameti), Kazım Karabekir Caddesi-Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arası (Ulaştırma Kavşağı alt geçit ve yan varyantlar dahil), Celal Bayar Bulvarı’ndan Anadolu Meydanı istikameti ve Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yan varyantlar, Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Etiketler ankara trafiğe kapatılacak yollar
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