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Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı listesinde avukatlar da var

Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltı listesinde avukatlar da var
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Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında avukatların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY'nin hakim/savcı sınav usulsüzlüklerine ilişkin soruşturma yürüttü. Bu kapsamda; üniversite öğrenimi sırasında örgütün çeşitli düzeylerinde görev alan, hakim/savcı sınavlarına hazırlık için mahrem çalışma evlerinde kalan, örgüt yöneticileri ile görüşen 21 şüpheli tespit edildi. Operasyon için Ankara merkezli 10 ilde düğmeye basıldı.

2015'te kapatılan Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilere yönelik de soruşturma başlatıldı. Haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 4'ü avukat toplam 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ekipler, Ankara merkezli 5 ilde operasyon için harekete geçti. 

DHA

Etiketler ankara fetö soruşturma
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