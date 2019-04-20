Ankara'da Nisan ayında kar şaşkınlığı

İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

İZNİK'TE DE KAR YAĞDI

Bursa'nın İznik ilçesinde kar yağdı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava yurdun büyük bölümünde etkili olurken, Bursa'nın İznik ilçesine bugün öğle saatlerinde kar yağdı. Gürmüzlü, Elmalı, Çandarlı ve Kutluca Mahalleleri'nde etkili olan kar yağışı, kısa sürede ev ve arabaları beyaza bürüdü. İznikliler, nisan ayında kar yağmasının şaşkınlığını yaşarken, Çandarlı Mahallesi'nde çocuklar bol bol kartopu oynadı.