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Ankara'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Ankara'da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
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Ankara'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı noktalarında ağaçlar devrildi, bir apartmanın dış cephesindeki metal kaplama uçtu

Ankara’nın birçok noktasında fırtına ve şiddetli yağmur etkili oluyor. Çankaya, Sincan, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerindeki bazı noktalarda ağaçlar devrildi, bazı ağaç dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı.

Kent genelinde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek kaldırıldı.

Etiketler ankara başkent fırtına
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