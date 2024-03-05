Ankara'da sokak köpeğini işkence edip öldürdüler!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Ankara'nın İmrahor mahallesinde bir köpek, her yerinden bağlanarak işkenceyle katledildi.
Sokak hayvanlarına yapılan acımasız eylemlere bir yenisi daha ekledi. Ankara'nın İmrahor mahallesinde bir vatandaş, işkenceyle katledilen köpeği görüntüledi. Köpek, her yerinden bağlanmış ve ağzına kelepçe takılmış halde ölü bulundu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol