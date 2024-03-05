Ankara'da sokak köpeğini işkence edip öldürdüler!

Ankara'nın İmrahor mahallesinde bir köpek, her yerinden bağlanarak işkenceyle katledildi.

Sokak hayvanlarına yapılan acımasız eylemlere bir yenisi daha ekledi. Ankara'nın İmrahor mahallesinde bir vatandaş, işkenceyle katledilen köpeği görüntüledi. Köpek, her yerinden bağlanmış ve ağzına kelepçe takılmış halde ölü bulundu.