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Ankara'da toplu taşımaya bir kez daha İmamoğlu kısıtlaması

Ankara'da toplu taşımaya bir kez daha İmamoğlu kısıtlaması
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Ankara Valiliği, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, Ankaray Kızılay durağı ve ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu alımının durdurulacağını açıkladı.

Ankara Valiliği kararıyla kentte birkaç gündür sürdürülen "toplu taşıma düzenlemesi" bugün de uygulanacak.

EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. 

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.

 

Etiketler ankara valilik ankara valiliği odtü Kızılay durak
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