Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 1915 olayları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız. Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz."