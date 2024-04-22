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Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, salı günü Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası sebebiyle kentte trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "23.04.2024 günü saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Futbol Müsabakası ile ilgili olarak saat 15.30'dan itibaren; İhtiyaç olması halinde 1814. Cadde'nin Şapka Devrimi Caddesi ile 259. Sokak arasında kalan bölümü (Eryaman Stadyumu ile Referans Ankara Yerleşkesi arası) trafiğe kapatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Etiketler ankara yollar trafik
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