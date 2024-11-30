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Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Açıklamaya göre, ihtiyaç olması halinde 30 Kasım Cumartesi saat 01.00'den itibaren Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların, GMK Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan varyantın, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, trafiğe kapalı olacak.

Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı trafiğe kapatılacak.

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantların, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyant ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamı ve İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantların tamamında da çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Ayrıca yarın, açılış saatinden etkinlik sona erene kadar, AKM Metro Durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da hizmet vermeyecek.

 

Etiketler Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak yollar
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