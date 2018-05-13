Anonsu duymadığı için yanlışlıkla askere gitti !

"Kulağında problemi olanlar teskeresini alabilir" anonsunu duymadığı için askere gitmek zorunda kalan ve çeşitli tetkiklerin ardından 3 ayın sonunda terhis edilen Mete Demirman, işitme kaybının artması sonucu 47 yaşında geçirdiği koklear implant ameliyatıyla hayata bağlandı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mete Demirman yaşadığı ilginç olayı, "Gece tatbikatına çıkarmışlardı. Benim kulaklığımın pili bitti o sırada. 'Neredesiniz?' diye bağırıyorum. 'sus, gece tatbikatındayız' diyorlar. Sessiz olmak gerekiyor. Yemin töreninden sonra sorunu anladılar. GATA'daki tetkikten 3 ay sonra terhis oldum" sözleriyle anlattı.

Demirman, "Ameliyat olmasaydım, bugün söylenen her kelimeyi 3 kez tekrar ettiriyor olacaktım. Cihazlar işe yaramayacaktı. Duymadığınız için sinirli oluyor, sinirli olduğunuz için karşınızdakini kırıyorsunuz. İmplant ameliyatı olmasaydım çok kötü olurdu, şu anda yaptığım hiçbir şeyi yapamazdım. "Kulaklık takmak, gözlük takmak gibi bir şey. Her duyumuzun iyi olması lazım ki hayattan daha çok zevk alalım. Ben ameliyatla tekrar hayata bağlandım" dedi.