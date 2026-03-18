  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında ara karar açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında ara karar açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında ara karar açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın üçüncü duruşma gününde ara karar açıklandı. 3 tutuklu sanığın tahliyesine, Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 41 sanık yargılandığı duruşmada tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, ara mütalaasını açıkladı. Mütalaada, hakkında yakalama kararı bulunan N.E. ve O.M. adlı şahısların akıbetinin sorulması, tutuksuz sanık T.K. hakkında bu aşamaya kadar alınan beyanların niteliğine göre iftira ve yalan suçları yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması, tutuksuz sanık S.T. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol kararının devamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı sürmesi ve yardım eden sıfatıyla 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık K.A.'nın tutuklanması talep edildi.

Sanıklardan tahliye talepleri geldi

Mütalaanın ardından söz alan sanıklardan F.A., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Hakkında zincirleme suç hükümleri kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" ve "haksız mal edinme" suçlarından cezalandırılması talep edilen sanık İ.A. da, "Tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu yargılanan sanık M.O.K. ise savunmasında, "Bana ailem tarafından ‘Devlet babadır' diye öğretildi, bugüne kadar hizmet ederek bir şey sahibi oldum, iki küçük oğlum var. Ben suç işlemedim, sağlık sorunlarımdan bahsetmiştim, bir şekilde üstesinden geliyorum. Sezonda yüzlerce kişi çalıştırıyorum, turizm sezonu başlıyor, işlerin başında olmam lazım, devletime de malıma sahip çıktığı için teşekkür ederim. 7 aydır çocuklarımı hiç öpmedim, hanımım da çocuklarım cezaevi şartlarımı görmesin diye getirmedi, önce tahliyemi sonra beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşma sırasında savunma yapan avukatlardan birinin mahkeme heyetine teşekkür etmesinin ardından, salonda bulunan kalabalık da mahkeme heyetini alkışlayarak teşekkür etti.

Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık T.K. hakkında suç duyurusunda bulunulması talebinin reddine karar verdi. Heyet ayrıca, yardım eden sıfatıyla 3628 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık K.A.'nın tutuklanması yönündeki talebi de kabul etmedi. Ara kararda, tutuklu sanıklar İ.A., F.A. ve M.O.K.'nın tahliyesine hükmedildi. Mahkeme, adli kontrol hükümleri kapsamında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının devamına da karar verdi.

Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Muhittin Böcek'in son 1 yıl içerisindeki sağlık raporlarının mahkeme heyetine sunulmasını da istedi. Mahkeme, bir sonraki celsede suçtan zarar görenler ile tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA

Bahçesi olmayan Tokatlının bulduğu yöntem görenleri şaşırtıyor
Geçen yıl bebeğini kaybeden ünlü isim hamileliğini gizlemiş... Anne oldu!
Bize Bi'şey Olmaz'da Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'in cesur sahneleri olay olacak
O Çanakkale'nin unutulan kahramanı: Tek başına Fransız denizaltısını esir alan Müstecip Onbaşı!
Trafikte yapay zekalı radarlar devrede: Sürücülere ceza yağdı!
İncirlik Üssü kimin kontrolünde? MSB tartışmalara noktayı koydu
Bayram tatili planları yapanlar dikkat! Hava sıcaklıkları aniden düşecek, yağmur ve kar bekleniyor!
10 yıllık aşkta sonunda nikah masası gözüktü; sahnelerin güzel ismi evleniyor...
