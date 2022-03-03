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  3. Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı

Antalya semalarında şimşek görüntüsü izleyenleri şaşırttı

Bir vatandaşın görüntülediği şimşek çakma anı sosyal medyada binlerce beğeni alırken şimşeğin gökyüzüne yayılma anları izleyenleri şaşırttı.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgâr ile birlikte birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ise yaşananları gözler önüne serdi.

Şimşeğin Antalya semalarına yayılma anı ağır çekim olarak bir vatandaş tarafından görüntülendi, şimşeğin bu görsel şöleni ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Etiketler antalya sema şimşek
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