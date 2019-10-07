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  3. 07 Ekim 2019 18:49

Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı

Antalya'nın kaş ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, Doğular mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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