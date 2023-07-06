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Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu

Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili açıklarında erkek cesedi bulundu.

Olay, saat dün saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili açıklarında meydana geldi. Denizin 1 mil açığında su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi. Yapılan incelemede cesedin 40-45 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İHA

Etiketler antalya konyaaltı sahili deniz erkek cesedi
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