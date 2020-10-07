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  3. 07 Ekim 2020 14:04

Antalya’da karaya vuran balinanın midesinden neler çıktı neler

Antalya’da geçtiğimiz Ağustos ayında ölü bir şekilde karaya vuran ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere gömülen balinanın midesinden çıkanlar bilim insanlarını hayrete düşürdü. Balinanın midesinden çok sayıda plastik atık çıktı.

Antalya’da karaya vuran balinanın midesinden neler çıktı neler
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Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde karaya vurduktan sonra gömülen yaklaşık 13 metre boyundaki kaşalot balinası üzerinde inceleme yapan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı balinanın midesinde çok sayıda plastik atık buldu.

İş makinesinin yardımıyla kaşalot balinası, gömülü olduğu yerden çıkartılıp İstanbul'a getirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, kaşalot balinasının 14 Ağustos'ta Kumluca'da karaya vurduğunu söyledi.

Kaşalot balinasının önemli bir canlı türü olduğunu belirten Öztürk, "Gömülen kaşalot balinasını (Physeter macrocephalus), bilimsel çalışmalarda kullanmak ve iskeletini müze materyali haline getirmek için gömüldüğü kumsaldan çıkarttık ve İstanbul'a getirdik. Çıkartma işlemi sırasında hiçbir kemiğe zarar gelmemesi için çok dikkatli çalıştık." dedi.

Prof. Dr. Öztürk, balinayı çıkartırken hayvanın midesinde ana besin kaynağı olan kafadan bacaklıların çeneleri ile plastik çöpler bulduklarını ifade ederek, şunları söyledi: 

"Son yıllarda denizel çöpler bütün deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Hayvanın ölüm sebebini bilmiyoruz ama Akdeniz'in dalış rekortmenlerinden biri olan bu türün bile deniz çöplerine karşı savunmasız olduğunu görmek çok üzücü. İspermeçet balinası olarak da bilinen bu tür, ülkemiz sularında daha sık Fethiye-Antalya ve Çeşme-Sığacık açıklarında görülüyor. Akdeniz'de dünya okyanuslarından ayrı bir alt popülasyonu olan bu türün nesli tehlike altında. Bu tehditlerin başında gemi kaynaklı çarpışmalar ve kullanımı yasak olan akıntı ağları geliyor."

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