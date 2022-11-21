Antik kentte kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Sıfır otomobilde beklenen ÖTV ve matrah düzenlemesi belli oldu

Sokak ortasında dehşet! Yanlışlıkla babasını ve oğlunu vurdu

Melisa Döngel imaj değiştirdi! Artık onu tanımak mümkün değil

Buz gibi ve yağışlı bir haftaya hazır olun!