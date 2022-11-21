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Antik kentte kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı

Antik kentte kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Antiochia Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Asar mevkisindeki birinci derece sit alanı Antiochia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeyi takibe alan ekipler, dün öğle saatlerinde operasyon düzenleyip kaçak kazı yapan Ç.Y., A.S., B.Ç. ve M.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 çekiç, 1 murç, 1 makara ve 1 halata bağlı kova ele geçirildi.

DHA

Etiketler aydın antik kent define kazısı
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