  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza

Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza

Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza
Güncelleme:

Ardahan-Kars kara yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, 8 araç birbirine girdi.

​Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu Taşlıdere köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, yol ulaşıma kapandı. 8 ağır tonajlı aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri, sevk edildi. 4 saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırılarak yol, yeniden ulaşıma açıldı. 

Etiketler kars ardahan kara yolu kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte yılbaşı temalı, IMDb puanı en yüksek filmler İşte yılbaşı temalı, IMDb puanı en yüksek filmler Meclis'te 4 partiden teröre karşı ortak bilidiri Meclis'te 4 partiden teröre karşı ortak bilidiri Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha: Çekim izinleri iptal edildi Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha: Çekim izinleri iptal edildi Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var İstanbul'da film gibi kovalamaca! Ters şeritte yakalandılar İstanbul'da film gibi kovalamaca! Ters şeritte yakalandılar Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti'den skandal açıklama Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti'den skandal açıklama Ünlü kayak merkezine tatilci akını Ünlü kayak merkezine tatilci akını Kahramanmaraş'ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem