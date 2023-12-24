Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme kaza
Ardahan-Kars kara yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, 8 araç birbirine girdi.
Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu Taşlıdere köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, yol ulaşıma kapandı. 8 ağır tonajlı aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri, sevk edildi. 4 saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırılarak yol, yeniden ulaşıma açıldı.
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