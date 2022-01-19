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Arkadaşını tek yumrukta yere serdi: O anlar kamerada

İstanbul Bağcılar'da beraber yolda yürüyen iki arkadaştan biri diğerine yumruk atıp yere serdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, 16 Ocak Pazar günü saat 01.30 sıralarında Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen Özbekistan uyruklu S. P. (24) ile Türk vatandaşı arkadaşı O. C. (38) birlikte sokakta yürüyordu.

Arkadaşı S. P.'nin, bir anda boğazına sert bir şekilde yumruk attığı O.C. sırt üstü yere yığıldı. Bayılmasının ardından arkadaşının kaldırıp bıraktığı O. C.'nin başı kanadı.

Yumrukla bayılttığı arkadaşının başında bir süre bekleyen S.P.'nin, sokağa giren otomobilden inenlere, yerdeki yaralıyı tanımadığını ve sokaktan geçerken o şekilde bulduğunu söylediği iddia edildi. 

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından O. C.'yi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özbekistan uyruklu S. P. gözaltına alındı. 

Polisteki ilk ifadesinde S.P., kendisine küfür ettiği için arkadaşı O. C.'ye yumruk attığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavisi süren O. C.'nin beyin kanaması geçirme ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Etiketler arkadaş tek yumruk kamera
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