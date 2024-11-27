Artvin'de heyelan kabusu: Dev kayalar yolu kapattı
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Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapandı.
Olay, akşam saatlerinde kaya Ormanlı köyü girişinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları ekipleri, kaya parçasının yoldan kaldırılması ve ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlattı.
İHA
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